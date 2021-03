vor 47 Min.

Seniorinnen bei Unfall verletzt – Polizei sucht zwei Radfahrer

Zwei über 80-jährige Frauen sind in Augsburg bei einem Unfall mit zwei Radfahrern verletzt worden. Die Radler fuhren laut Polizei weg.

Von Jörg Heinzle

Zwei Rentnerinnen sind am Mittwoch in Haunstetten von zwei Radfahren angefahren und verletzt worden. Die beiden Radfahrer flüchteten, ohne sich um die verletzten Frauen zu kümmern. Wie die Polizei meldet, spielte sich der Unfall gegen 13.20 Uhr in der Inninger Straße in der Nähe der Bushaltestelle, Höhe Hermann-Frieb-Straße, ab. Drei ältere Fahrgäste waren zuvor an der Unfallstelle aus dem Linienbus ausgestiegen und gingen auf dem Fuß-und Radweg. Kurz darauf soll es zu dem Zusammenstoß mit zwei Radfahrern gekommen sein.

Polizeisprecher in Augsburg: „Nicht unerhebliche Verletzungen“.

Die beiden Frauen aus der Fußgängergruppe (84 Jahre und 85 Jahre alt) stürzten auf den Fußweg und zogen sich, so ein Polizeisprecher, „nicht unerhebliche Verletzungen“ zu. So erlitt die 85-Jährige eine Verletzung am Hinterkopf und die 84-Jährige zog sich eine schwere Beinverletzung zu. Der 86-jährige Begleiter der älteren Damen blieb unverletzt. Die beiden Radfahrer kamen scheinbar nicht zu Sturz und entfernten sich von der Unfallstelle.

Beide Radfahrer waren den Beschreibungen nach etwa 50 Jahre alt, es handelt sich um einen Mann und eine Frau. Der Mann trug eine rote Jacke mit Schal und eine Kopfbedeckung, die Frau dunkle Kleidung. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0821/323-2710 an. (jöh)

