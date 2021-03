So farbenfroh sind die Osterhasen und Ostereier der Augsburger Konditoren

Plus Die Augsburger Konditoreien produzieren seit Wochen für Ostern. Bunte Osterhasen und -eier sollen dieses Jahr für gute Laune sorgen. Ein Besuch bei drei Konditoren.

Es duftet süßlich nach Vollmilch in der Produktion der Augsburger Konditorei Schenk in Kriegshaber. In der Backstube lässt Konditormeister Roland Schenk die erste von mehreren Schichten an flüssiger Vollmilchschokolade in die bereits gelb und rot besprühten Formen für die großen Ostereier laufen. Auf den Tischen im Café sammeln sich Körbe mit bunt verpackten Schokoladenostereiern.

Augsburger Konditorei Schenk fertigt zu Ostern regionale Ostereier-Box

"Dieses Jahr machen wir eine regionale Box mit Ostereiern in Zusammenarbeit mit lokalen Firmen", erklärt Gerhard Schenk, der mit seinem Bruder das Familiengeschäft seiner Eltern weiterführt. Gefüllt sind die kleinen Schokoladeneier mit Eierlikör vom Hofladen Kratzer in Gablingen, Quittengelee vom Augsburger Holler Hof, Bierbrand von den Fugger Destillaten, Kaffeelikör von der Schwarzen Kiste, einer eigenen Kreation aus Blätterkrokant und Nugat-Crunch, Augsburger Stadthonig vom Imker Andreas Stiel, dessen Bienenvölkern auf dem Hotel Maximilan's wohnen und mit Gin, der die Inspiration für die regionalen Schokoladeneier war. "Die Idee für die gefüllten regionalen Ostereier kam uns durch August Gin, die in der Maximilianstraße, in der Nähe unseres Cafés dort, ihren Laden haben", sagt Gerhard Schenk.





Konditormeister Roland Schenk bereitet Schokoladeneier in der Produktionsstätte der Konditorei Schenk zu. Bild: Susanne Klöpfer

Beobachtet hat Schenk, der auch der Präsident des Deutschen Konditorenverbundes ist, dass die Konsumenten mehr auf die Qualität der Schokolade achten. Zu Osterhasen aus dem Supermarkt gebe es einen großen Unterschied. Alles werde bei ihnen in Handarbeit gefertigt, verpackt und frisch von der Produktion in der Ulmer Straße in das Café in der Maximilianstraße geliefert. Schenk findet: "Das ist Liebe zum Handwerk, die man noch hat, welche die Kunden auch honorieren."

Bunt und regional: die Ostereier-Box der Konditorei Schenk.

Café Dichtl: Bunte Osterhasen und Ostereier sollen bei Augsburgern für gute Laune sorgen

Etwa 200 Meter entfernt in der Maximilianstraße erblicken die Kunden beim Betreten des Cafés Dichtls ein kunterbuntes Angebot an Ostereier, Osterhasen und Ostergebäck. "Wir haben dieses Jahr auf noch mehr Farbe gesetzt, welche die Stimmung in dieser komischen Zeit etwas heben soll", sagt Verkaufsleiterin Claudia Müller. Hinter ihr stehen im Regal Schokoladen-Osterhasen, wie ein Mangohase in Knallgelb, der Hase "Kermit" aus weißer sowie Zartbitter-Schokolade, der aufwendig mit verschiedenen Grüntönen handbemalt ist, und eine besonders edle Schokoladenfigur, die in essbares Blattgold gehüllt ist.

Besonders farbenfroh: Die neuen Osterhasen-Designs der Konditorei Dichtl. Bild: Susanne Klöpfer

Die Formen für die außergewöhnlichen Osterhasen haben Inhaberin Susanne Dichtl-Krachenfels und ihr Mann bei einem befreundeten Bildhauer in Auftrag gegeben. Die Vorbereitungen für die kommenden Ostertage laufen schon lange: "Nach Ostern ist vor Ostern, sage ich immer", erklärt Dichtl-Krachenfels mit einem Lachen. Nach der Saison habe man noch im Kopf, was sich die Kunden gewünscht hätten, was gefragt und was weniger gefragt gewesen sei. "Im Januar starten wir dann im Team die Kollektion für das Jahr", sagt Dichtl-Krachenfels. Mitarbeiter aus der Confiserie und Konditorei, arbeiten verschiedenen Varianten nach Optik und Geschmack aus. Die besten Ideen schaffen es dann an Ostern in den Laden. Bereits ab Februar stehen die Osterhasen, -eier und Co. im Verkauf, denn die Kunden fragen schon danach.

Ostern 2021: "Der Trend geht zum Farbigen, aber geschmacklich zum Klassischen"

"Der Trend geht zum Farbigen, aber geschmacklich zum Klassischen", sagt Dichtl-Krachenfels. Die Hasen und Ostereier erstrahlten in satten Farben wie Grün oder Orange oder seien sogar mit Blattgold verziert. Ein Revival erlebe die Vollmilchschokolade, die mit vielen anderen Zutaten und Noten versehen werden könne. Doch am beliebtesten blieben die gefüllten Ostereier, besonders der Klassiker mit Sahne-Nugat.

Die bunten gefüllten Ostereier stehen auf der Theke im Café Dichtl schon bereit. Bild: Susanne Klöpfer

Das zählt auch zu Dichtl-Krachenfels persönlichen Lieblingen. Einen ganz besonderen Platz in ihrem Herzen hat jedoch das Pasteten-Ei, das ihr Vater kreiert hat, der vor zwei Jahren verstorben ist und zusammen mit ihrer Mutter das Augsburger Familiengeschäft führte. "Das ist eine Krokant-Halbschale, mit einer Hälfte mit luftigem Buttertrüffel und der anderen Hälfte mit saftigem Pistazien-Marzipan. Das Ganze ist mit Vollmilchschokolade überzogen und in fliederfarbenes Stanniolpapier gewickelt", weiß die 49-Jährige genau.

Café Spring in Augsburg: Zu Ostern gibt es dieses Jahr mehr Lämmer und Osterhasen

Beim Café Spring in Haunstetten ist das Schaufenster mit Osterdekoration geschmückt. Bei der Konditorei und Confiserie herrscht reger Betrieb. Marco Mosesso schiebt die Osterfladen mit Rosinen in den Ofen. Die Osterlämmer mit Schokolade sind bereits fertig. Bunte Ostereier, Schokoladentafeln und in Folie verpackte Osterhasen liegen bereits in der Auslage. Konditorin Sabrina Kraus sorgt für süßen Nachschub und malt in der Backstube weitere Osterhasenformen mit weißer Schokolade aus. "Dieses Jahr reichen die Formen für die Osterlämmer kaum aus. Für die Osterhasen haben wir sogar neue besorgt", sagt Mosesso, der bei Dichtl seine Ausbildung als Konditor gemacht hat.

Die Produktion für Ostern ist im vollen Gange: Sabrina Kraus, Iris Ehlbracht und Inhaber Marco Mosseso (von links nach rechts) von der Konditorei Spring. Bild: Susanne Klöpfer

Einmal Lächeln, bitte: der "Lachhase" der Konditorei Spring. Bild: Susanne Klöpfer

Zu Ostern rechnet Mosesso mit mehr Bestellungen als die vergangenen Jahre. Den ganzen Tag bereitet er Fladen, Lämmer und Schokohasen zu. Das Café ist zwar schon seit Januar für Ostern dekoriert, doch öffnen darf der 30-Jährige, der das traditionelle Familiengeschäft 2016 übernommen hat, aufgrund des Lockdowns nicht. In den vergangenen Monaten hat Mosesso beobachtet, dass viele Kunden, die sonst viel in das Café kommen, nun mehr Kuchen- und Tortenstücke abholen. "Sie probieren heute diese, morgen diese und dem Tag darauf dann eine andere Torte, weil sie in Zukunft auch wieder herkommen wollen", sagt Mosesso. Die beliebtesten Kuchen zu Ostern seien Klassiker, wie Schoko-Sahne-Torte, Prinzregententorte, Käsekuchen, aber auch Eierlikörtorte oder Rüblikuchen. Am besten verkauft sich dieses Jahr bei den Schokoladenhasen ein ganz Besonderer: der "Lachhase".





