Augsburg

vor 48 Min.

Augsburger Konfliktforscher streichen eine Millionenförderung ein

Was kann die Stadt gegen Gewalt in der Maximilianstraße tun? Mit dieser und anderen Fragen beschäftigen sich Friedens- und Konfliktforscher der Universität Augsburg.

Plus Wie bekommt man Auseinandersetzungen – wie etwa die Krawalle in der Maxstraße – besser in den Griff? Ein Zentrum für Friedens- und Konfliktforschung soll Antworten geben.

Von Eva Maria Knab

Wie soll die Polizei mit "Corona-Spaziergängern" umgehen? Was kann die Stadt gegen Gewalt in der Maximilianstraße tun? Mit diesen Fragen beschäftigen sich Friedens- und Konfliktforscher der Universität Augsburg. "Uns stehen große Herausforderungen bevor", ist Politikwissenschaftler Christoph Weller überzeugt. Dabei hat er nicht nur Konflikte vor Ort im Blick. Die Uni Augsburg erhält jetzt Forschungsmillionen vom Bund, um einen Schritt weiter zu gehen: Experten verschiedener Disziplinen und Institutionen werden ein neues Bayerisches Zentrum für Friedens- und Konfliktforschung aufbauen. Es sollen Impulse liefern, wie man sich mit gesellschaftlichen Streitfragen produktiv auseinandersetzen kann, statt Fronten aufzubauen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen