Augsburg

vor 17 Min.

Auto prallt in sein Gartenhaus: "Mich kann nichts mehr erschüttern"

Plus Bei einem Unfall in Augsburg durchstößt ein Auto eine Hecke und landet in einem Gartenhaus. Der Besitzer bekommt zunächst nichts mit. Was die Unfallursache sein könnte.

Von Ina Marks

In Rainer Dehlers Gartenhaus ist der Holzschrank umgefallen. Nicht nur das. Der Haunstetter schaut sich die Misere in seinem Garten an. Die Rückseite am Holzhäuschen ist zum Teil beschädigt, in der Hecke, die den Fahrzeuglärm von der Inninger Straße kaum schluckt, klafft ein Loch. "Das Auto ist über die Kreuzung geschossen, hat die Ampel geschrubbt und ist dann in mein Gartenhaus gedonnert", erklärt Dehler und fuchtelt mit den Armen. Der über 80-Jährige nimmt es mit einer augsburgerischen Unerschütterlichkeit. "Ja mei, man muss mal was erleben auch." Dabei hat Rainer Dehler in seinem Wohnhaus gegenüber noch geschlafen, als der Unfall am frühen Mittwochmorgen passierte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen