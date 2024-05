AWO Göggingen fährt ins Trentino

Der neue AWO Ortsverein Göggingen, Inningen und Bergheim fährt mit dem Geschichtskreis nach Italien. Von dort stammt ein bekannter Bürgermeister.

Auf Reisen begibt sich der neukonstituierte gemeinsame AWO Ortsverein Göggingen, Inningen und Bergheim. Zusammen mit dem Geschichtskreis Göggingen steht vom 6. bis 8. Juni 2024 eine Kulturreise ins Trentiner Fersental zum Bergnest Eichleit auf dem Programm.

Aus diesem heute teilweise noch deutschsprechenden abgelegenen Tal im Vorfeld der Brenta-Dolomiten, wanderten anfangs des 19. Jahrhunderts die Vorfahren des von 1887 – 1917 „regierenden“ Gögginger Bürgermeisters und Glasmaler Leo Eichleitner aus. Sie nannten sich nach dem Ort ihrer Herkunft.

Gögginger Jugendstil im Trentino

Leo Eichleitner hatte noch Verbindung zu Eichleit und stiftete für das dortige Bergkirchlein die herrlichen Jugendstilfenster. Gögginger Jugendstil im Trentino – das ist schon was. Besucht wird in Palu – dem Hauptort des Tals - das Kulturinstitut, das sich insbesondere der Pflege des dort gesprochenen „Altbairischen“ annimmt. In Trient wird zudem eine Stadtbesichtigung angeboten.

Die Fahrt erfolgt mit dem Reisebus. Einige Plätze sind noch frei. Reiseanmeldung bei Nussbaum-Reisen unter der Telefonnummer 0821/48 14 32. Eventuelle Rücksprache: AWO-Vorsitzender Franz Kießling, Telefon 0821/99 32 33. Die fachlich-historische Begleitung übernimmt Heinz Münzenrieder. (AZ)