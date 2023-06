Augsburg

Bunt und mit Botschaften: Über 4500 Menschen feiern Christopher Street Day

Auf über 4500 Menschen schätzte die Polizei die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Christopher Street Day am Samstag in Augsburg. Die Parade zog durch die Innenstadt.

Plus Für alle Lebensformen, für Toleranz und gegen Hass gehen in Augsburg beim CSD Tausende Menschen auf die Straße. Warum ein Rentner, der zusieht, weinen muss.

Von Ina Marks

Tränen laufen über das Gesicht von Rudolf Ciemala. Der 84-Jährige sitzt auf seinem Rollator am Fußweg und beobachtet, wie die teils schrill gekleideten Männer und Frauen, mit Plakaten und Regenbogenfahnen zu lauter Musik die Maximilianstraße entlang laufen. "So viele junge Menschen, da muss ich weinen", sagt der Rentner gerührt. Die bunte Parade des Christopher Street Day, die am Samstagmittag durch die Innenstadt zieht, ist lang. Sie reicht vom Moritz- bis zum Ulrichsplatz. Die Polizei schätzt die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf rund 4500. Sie alle haben ein Anliegen.

Florian hat eine Art Ledergeschirr über seinen nackten Oberkörper gezogen. Seine Freunde Mihai und Freddy tragen Hundemasken. Die drei 26-bis 40-Jährigen, die extra aus München zum CSD nach Augsburg gekommen sind, zählen sich zu der Gemeinschaft der sogenannten Pet- oder auch Puppy-Player. Dabei schlüpfen sie in die Rolle eines Hundes oder Herrchens. Der Fetisch hat seine Wurzeln in der homosexuellen Szene, erklären die drei. Man bekomme bei dem Rollenspiel den Kopf frei und könne sein inneres Kind herauslassen. Aufsehenerregende Outfits sind bei dieser Parade, die am Königsplatz startet, viele zu sehen.

