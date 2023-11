Das Urteil gegen den Ikea-Raser ist rechtskräftig

Zu fünf Jahren Gefängnis wurde unlängst der Mann verurteilt, der in Augsburg bei Ikea eine junge Frau in den Tod gefahren hat. Inzwischen ist das Urteil rechtskräftig.

Der Ikea-Raser, der im August vergangenen Jahres einen tödlichen Unfall verursacht hat, ist vor einer Woche am Augsburger Landgericht zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt worden. Inzwischen ist das Urteil rechtskräftig, wie Gerichtsprecher Christoph Kern auf Nachfrage bestätigt. Demnach haben weder der Verurteilte noch die Staatsanwaltschaft innerhalb der Frist Revision eingelegt.

Die zuständige 1. Strafkammer des Landgericht Augsburg hatte Herbert M. (Name geändert) unter anderem wegen eines illegalen Straßenrennens mit Todesfolge zu der Gefängnisstrafe verurteilt. Zudem entzog das Gericht dem 54-Jährigen die Fahrerlaubnis. Er kann sie frühestens in vier Jahren wieder beantragen, was nicht bedeutet, dass er sie dann auch zurückbekommt. Darüber entscheidet dann die zuständige Behörde.

Unfall bei Augsburger Ikea: Beifahrerin war sofort tot

Herbert M. hatte ein hochmotorisiertes Auto auf der Stuttgarter Straße in Richtung Ikea auf über mehr als 100 Stundenkilometer beschleunigt. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über den SUV. Das Fahrzeug schanzte über eine Böschung und flog auf den Parkplatz des Möbelhauses. Dort konnten sich zwei Kundinnen gerade noch in Sicherheit bringen.

Im Auto saßen außer dem Fahrer drei junge Freunde. Die 21 Jahre alte Frau auf dem Beifahrersitz erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

17 Bilder So lief der tödliche Unfall auf dem Ikea-Parkplatz bei Augsburg ab Foto: Silvio Wyszengrad, Christoph Bruder, Bernd Hohlen

Lesen Sie dazu auch