Mit dem Rad auf der B17: Klimaaktivisten legen Verkehr in Augsburg lahm

>> "Augsburg will ja Fahrradstadt sein, ist es de facto aber nicht", kritisiert Strobel. Der Protestzug führt deshalb auch an mehreren Punkten vorbei, an denen die Aktivisten Handlungsbedarf sehen. Etwa am Bukowina-Institut, wo sich aus ihrer Sicht eine Schnellbuslinie etablieren ließe. <<



Da finden sich wegen überzogener Sozialleistungen in der Stadt keine Busfahrer um das ganz normale Angebot zu fahren und bei einer Fahrraddemo fordert man dann schädliche Schnellbuslinien.



https://www.verkehr4x0.de/konzept-verkehr4x0/konzept-strassenbahnnetz/attachment/schnellbusnetz_osm_all_mark_v1_/#main



Da wird lupenreiner Parallelverkehr zu vielen Bahnstrecken im Großraum Augsburg gefordert - die Lechfeldbahn könnte man da gleich stilllegen und die Reaktivierung der Staudenbahn wäre dann wohl auch überflüssig. Wobei die wenigstens bis Langeneufnach fahren soll und nicht wie der dumme Schnellbus in Fischach endet.



Vor über 10 Jahren haben uns die Grünen und Öko-Aktivsten diesen Hauptbahnhof eingeredet, der nun statt als "Mobilitätsdrehscheibe" mit neuer Tramlinie für unbestimmte Zeit als Sackgasse endet. Nach dessen absehbarer Erfolglosigkeit betet man den nächsten Messias an...



Einfach eine Straßenbahn die wie früher relativ zuverlässig im 5-Minuten-Takt durch die Stadt fährt, dient wohl nicht den eigentlichen politischen Zielen dieser Initiativen?

