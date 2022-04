Ein Wiedersehen nach zwei Jahren: Der Plärrer ist zurück

Am Ostersonntag hat Schwabens beliebtes Volksfest seine Tore geöffnet. Sonniges Wetter lockte die Besucher ab mittags auf den Plärrer. Zum Fassanstich wird Prominenz erwartet.

Bei schönstem Sonnenwetter und angenehmen Temperaturen hat der Frühjahrsplärrer am Ostersonntag seine Pforten geöffnet. Auch wenn die offizielle Eröffnung mit dem Fassanstich erst um 17 Uhr stattfindet, strömten die Menschen bereits ab Mittag auf das Plärrergelände um sich bei einem ersten Rundgang einen Überblick die verschiedenen Attraktionen zu verschaffen oder sich in einem der Bierzelte ein Mittagessen und eine Maß Bier schmecken zu lassen.

Neben den großen Attraktionen locken auch Klassiker wie das Schwabenderby Pferderennen. Foto: Annette Zoepf

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet der Frühjahrsplärrer wieder ohne Einschränkungen statt. Vom 17. April bis zum 1. Mai können die Menschen auf dem Plärrergelände am Kleinen Exerzierplatz feiern und die vielen Fahrgeschäfte und Imbissstände besuchen. Der Plärrer soll "fast wie normal" ablaufen, wie Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle (CSU) bei der Vorstellung des Programms betonte. Das heißt, es gibt keine "G-Regeln" mehr und auch keine Maskenpflicht. Die Stadt setzt auf die Eigenverantwortlichkeit der Menschen - wer Masken tragen möchte, könne dies natürlich tun, so Hübschle.

Das Programm ist vielfältig und enthält Klassiker und einige Neuheiten

Das Programm ist so vielfältig wie vor der Corona-Pandemie. Unter anderem kann man im Riesenrad "Roue Parisienne" die Aussicht über Augsburg genießen, beliebte Klassiker wie das "Wellenflug-Kettenkarussell" oder die "Leopardenspur" sind ebenso vorhanden wie das "Top Spin Nr. 1", bei dem die Gäste in luftiger Höhe buchstäblich Kopf stehen werden. Ganz neu sind unter anderem die Erlebnisbahn "Laser Pix", in welcher der Gast mit einem Laser-Booster aktiv ins Geschehen eingreift, das Hochfahrgeschäft "Jules Verne Tower", ein Riesenkettenflieger in 80 Meter Höhe, und das "Sky Fall", in dem es nach atemberaubender Aussicht aus 80 Meter Höhe ebenso atemberaubend wieder nach unten geht - im freien Fall und sicher abgefangen von einem Magnetbremssystem.

Auf dem Plärrergelände in Augsburg hat am Ostersonntag Schwabens beliebtestes Volksfest seine Tore geöffnet. Hier die ersten Eindrücke. Video: Fridtjof Atterdal

Auch die Festzelte Binswanger und Kempter sowie das Schaller-Festzelt sind wieder auf dem Frühjahrsplärrer dabei und locken Besucher mit und ohne Tracht zum Feiern, Essen und Trinken.

Gegen 17 Uhr wird am Ostersonntag beim Fassanstich im Binswanger + Kempter Festzelt viel Prominenz erwartet. Neben Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber, die voraussichtlich das erste Fass anzapfen wird, hat sich auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder als Ehrengast angesagt.