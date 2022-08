Die Localbahn bietet einen Teil ihres Gleisnetzes der Stadt zum Kauf an

Plus Die Localbahn möchte nicht mehr benötigte Firmenanschlüsse verkaufen. Augsburgs Baureferat belebt die Vision vom Personenverkehr auf der Güterbahn wieder.

Die Augsburger Localbahn hat der Stadt Augsburg den Kauf eines Teils ihres Gleisnetzes angeboten. Das gab Baureferent Gerd Merkle ( CSU) im Bauausschuss des Stadtrats bekannt. Um welche Teile des ringförmigen Gleises es sich handelt, sagte Merkle nicht. Allerdings ist bekannt, dass der Ast im Süden nach Haunstetten und der westliche Teil des Rings entlang der Wertach inzwischen gar nicht mehr oder nur sehr selten genutzt werden, weil dort keine Firmen mehr liegen, die ihren Güterverkehr mit der Bahn abwickeln wollen. Der Schwerpunkt mit den rund 20 aktiven Kunden liegt eher im Osten der Stadt sowie im Güterverkehr auf Strecken außerhalb Augsburgs.