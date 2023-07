Augsburg

Drei Tage Sommernächte: So feierte die Stadt auf den Straßen

Plus Veranstalter, Rettungskräfte und Polizei ziehen eine positive Bilanz. An allen drei Tagen strömten Menschenmassen in die Innenstadt, es blieb friedlich.

Von Fridtjof Atterdal

Drei Tage fröhliche Party in der Innenstadt – die "Sommernächte" 2023 zogen enorm viele Menschen an. Von Donnerstag bis Samstag ging die Veranstaltung, die aufgrund der Einschränkungen während der Corona-Pandemie zuletzt 2019 stattgefunden hatte. Veranstalter, Polizei und Rettungsdienst ziehen auf Anfrage unserer Redaktion eine positive Bilanz, und angesichts der Besuchermassen an allen drei Tagen hat es den Menschen offenbar auch gut gefallen.

Der Samstag war laut dem Projektleiter der "Sommernächte", Heinz Stinglwagner, erwartungsgemäß der stärkste der drei Tage. In der Maximilianstraße und auch auf dem Rathausplatz war zu später Stunde kein Vorwärtskommen mehr, was die Menschen aber nicht am fröhlichen Feiern hinderte. Auch wer Hunger oder Durst hatte, musste sich teilweise in lange Schlangen einreihen.

