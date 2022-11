Augsburg

Einst klagte er Uli Hoeneß an: Achim von Engel wechselt zur Staatsanwaltschaft Augsburg

Plus Die Wirtschaftsabteilung der Augsburger Staatsanwaltschaft hat einen neuen Leiter. Dem 48-jährigen Achim von Engel eilt ein gewisser Ruf voraus.

Rund acht Jahre ist es her, dass Achim von Engel im Fokus der Öffentlichkeit stand. Von Engel war der Staatsanwalt im Steuerhinterziehungsprozess gegen FC-Bayern-Funktionär Uli Hoeneß. Als " Münchens härtester Ankläger" wurde er damals bezeichnet. Vor ein paar Wochen hat Achim von Engel sein Büro in Augsburg bezogen. Der 48-Jährige ist neuer Leiter der Wirtschaftsabteilung der Augsburger Staatsanwaltschaft und Stellvertreter des Behördenleiters Rolf Werlitz. Im Gespräch erzählt der Spezialist auf dem Gebiet Wirtschaftskriminalität, was er an seinem Beruf schätzt und ob Steuersünder in Augsburg und der Region nun besonders auf der Hut sein müssen.

