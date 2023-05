Augsburg

18:00 Uhr

Eltern suchen Ungeimpften-Blut für Kleinkind: Mediziner sind "alarmiert"

In sozialen Netzwerken kursieren Aufrufe, nach denen Eltern Blutspenden von Ungeimpften suchen. Netzwerke von Impfgegnern im Raum Augsburg verbreiten sich.

Plus Ein krankes Kind braucht eine Bluttransfusion. Die Eltern sind Corona-Impfgegner – und bemühen einschlägige Netzwerke im Raum Augsburg. Experten äußern Sorgen.

Von Max Kramer Artikel anhören Shape

Es scheint ernst zu sein. Die paar Zeilen sind mit vielen Ausrufezeichen und Großbuchstaben garniert, man sei "echt sehr verzweifelt", heißt es, die Rede ist von „großer Sorge“. Schließlich geht es um ein krankes Kleinkind. Name, Alter und Blutgruppe werden da genannt, ausführlich auch die Krankengeschichte inklusive einer anstehenden Operation. Und dann das, worum es den beiden Eltern geht: Man habe nun das Problem, dass das Kind "wahrscheinlich Fremdblut braucht und wir keinesfalls Geimpftenblut wollen!" In dem Aufruf, der derzeit in sozialen Netzwerken wie Telegram kursiert, wird klar: Die Eltern suchen erstens gezielt Blutspender ohne Corona-Impfung – und zweitens einen Weg, Gesetze zu umgehen.

Die Eltern des Kleinkinds leben nach Informationen unserer Redaktion im Allgäu, in Umlauf brachte den Aufruf allerdings das Bürgerforum Schwaben. Der Verein mit Sitz in Königsbrunn steht hinter Demos im Raum Augsburg, die sich einst insbesondere gegen Corona-Maßnahmen richteten. Schnell kursierte die Nachricht auch im Netzwerk regionaler Corona-Impfgegner, etwa in der Telegram-Gruppe "Augsburg und Umland – Ungeimpfte helfen". Der erste Aufruf erreichte mehrere Tausend Personen, einen Tag danach meldete sich das Bürgerforum Schwaben erneut – mit einer "Aktualisierung": "Geeignete Spender wären gefunden", heißt es dort. Allerdings sei es laut Gesetz nicht möglich, "einfach" Blut für das Kind abzugeben. "Wer uns nun juristisch helfen kann, wie man diese Gesetze umgehen kann" und wie man dem Kind helfen könne, "problemlos von geeigneten Spendern das Blut zu erhalten", möge schreiben. Man habe zudem bereits "Safeblood" kontaktiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen