Faustschlag am Kö war fast tödlich: 19-Jähriger muss drei Jahre in Haft

Plus Eine Begegnung unter Betrunkenen am Kö in Augsburg eskalierte derart, dass sie fast tödlich endete. Wie fatal die Tat war, wurde am Jugendschöffengericht deutlich.

Der Faustschlag kommt wie aus dem Nichts. Durch den Zuschauerraum geht ein Raunen. Das Video, das im Verhandlungssaal abgespielt wird, zeigt, wie das Opfer durch die Wucht des Schlages rückwärts umkippt. Der Mann knallt auf den Boden und bleibt reglos liegen. Die beiden jungen Männer rennen weg. Überwachungskameras der Polizei hatten die Gewalttat am Königsplatz am frühen Morgen des 31. Dezembers 2022 aufgezeichnet. Sie endete beinahe tödlich. Zwei inzwischen 19-Jährige mussten sich am Donnerstag vor dem Augsburger Jugendschöffengericht verantworten. Einer von ihnen, Manuel R. (Name geändert) sitzt seit der Tat in einem Münchner Gefängnis in Untersuchungshaft. Ihm wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. In der Verhandlung fließen Tränen.

Der 44-jährige Mann hatte an jenem Morgen nur überlebt, weil ein Polizist ihn am Bahnsteig A1 des Königsplatzes reanimierte, bis der Rettungsdienst eintraf. "Sie haben ihm das Leben gerettet", sagt Jugendrichter Bernhard Kugler zu dem Zeugen. Der Beamte des Innenstadtreviers, der glücklicherweise eine Ausbildung zum Notfallsanitäter hat, hat soeben geschildert, wie das Opfer erst noch geröchelt, dann aber zum Atmen aufgehört hatte.

