Augsburgs Stadtregierung will Flut an Wahlplakaten eindämmen

Plus Tausende Wahlplakate prägen derzeit Augsburgs Stadtbild. Nicht nur manchen Bürgern, auch einigen Politikern ist das zu viel. Die Regierungskoalition will Veränderungen.

Und täglich grüßen die Politiker – tausendfach. Sie lächeln von Bäumen, verkünden ihre Slogans von Laternen und appellieren an Straßenrändern. Seit vier Wochen sind unzählige Wahlplakate verschiedener Parteien und Wählergemeinschaften nahezu überall in der Stadt verteilt. Bis zur Landtagswahl vergehen noch sechs weitere Wochen. Etliche Bürgerinnen und Bürger sind von der Plakat-Flut und von der Länge des Zeitraumes genervt. In Städten wie Gersthofen etwa gelten andere Regelungen. In Augsburg hingegen wurde in der Vergangenheit immer wieder über den Umgang mit Wahlplakatierung diskutiert – allerdings ohne Ergebnis. Das könnte sich bald ändern.

Wenn Patrick Haas, Ortsvorsitzender der CSU in Gersthofen, durch Augsburg fährt, sticht ihm die Schilder-Schwemme ins Auge. "Da ist quasi kein Baum unplakatiert. Mir persönlich ist das zu viel", sagt Haas. Augsburg mache es jedes Mal vor, wie zu viel plakatiert werde, meint er. Bei ihm in Gersthofen werde das anders gehandhabt – auch weil die Parteien einen gemeinsamen Konsens gefunden haben. Während in Augsburg zehn Wochen lang vor einer Wahl im öffentlichen Raum mit Schildern geworben werden darf, beschränkt sich der kleinere Nachbar in seiner städtischen Verordnung ohnehin auf vier Wochen. Dazu haben sich die Parteien untereinander auf eine strikte Limitierung der Plakatierungsorte geeinigt.

