vor 16 Min.

Der Gratisnahverkehr in Augsburgs Innenstadt soll auf Prüfstand kommen

Der kostenlose Nahverkehr in der Kern-Innenstadt bringt in dieser Form wenig Verlagerung zwischen Verkehrsmitteln. So könne es eher nicht weitergehen, sagt die Stadt.

Plus Augsburg möchte beim Nahverkehr an Stellschrauben drehen. Dazu gehören die City-Zone, aber auch ein Samstags-Familienticket. Dem Fünf-Minuten-Takt droht das Ende.

Von Stefan Krog

Im Nahverkehr könnte es mittelfristig zu Änderungen kommen, die auf Fahrgäste erhebliche Auswirkungen haben: Augsburgs Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle ( CSU) hat ein Papier erarbeiten lassen, in dem eine Reihe recht konkreter Überlegungen formuliert werden. Das sind Verbesserungen wie ein Samstags-Familienticket, ein elektronischer Entfernungstarif ohne Zonen oder eine neue Buslinie von Inningen nach Haunstetten. Vorgeschlagen wird, den Gratis-Innenstadt-Nahverkehr in der jetzigen Form auf den Prüfstand zu stellen. Zudem will Hübschle, nachdem die Stadtwerke coronabedingt in den vergangenen drei Jahren vom üblichen Fünf-Minuten-Taktschema bei der Tram abgewichen sind, eine endgültige Regelung der Taktfrage. Droht dem Fünf-Minuten-Takt damit das endgültige Ende?

Das Papier wird der Wirtschaftsausschuss des Stadtrats am Mittwoch diskutieren, nachdem immer mehr Fragen auftauchten. Zuletzt rief der Fahrermangel bei den Stadtwerken, der seit dem Frühjahr für einen ausgedünnten Busfahrplan sorgt, Unmut hervor. Die Stadtregierung drängt – auch wenn dieses Thema im Strategiepapier nur kurz erwähnt wird – dem Vernehmen nach vehement auf den üblichen 15-Minuten-Takt (momentan 20 Minuten) ab Herbst. Hier eine Übersicht, was der Stadt vorschwebt:

