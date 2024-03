Augsburg

Im Augsburger Untergrund soll nach Erdwärme gesucht werden

Geothermie (hier eine Bohrstelle in Mauerstetten im Ostallgäu) ist im Voralpenland eine Energiequelle. Auch in Augsburg soll nun der Untergrund erkundet werden.

Plus Die Müllverbrennungsanlage plant zwei 900 Meter tiefe Bohrlöcher. Die Stadtwerke setzen unterdessen auf ein neues Fernwärme-Kraftwerk in Lechhausen.

Von Stefan Krog

Die Abfallverwertungsanlage in Lechhausen (AVA) will tiefer ins Geschäft mit der Energieversorgung einsteigen und plant jetzt die Suche nach Erdwärme im Augsburger Untergrund. Die AVA möchte dafür zwei Löcher in 900 Meter tiefe Gesteinsschichten bohren – die Probebohrung soll Aufschluss darüber geben, ob das Wasser in dieser Tiefe warm genug ist, um es für die Wärmeversorgung in Augsburg oder dem Umland nutzen zu können.

Die Geologen rechnen damit, auf 43 bis 50 Grad warmes Tiefenwasser zu stoßen. Das Erkundungsfeld ist ein Quadrat mit der in Lechhausen gelegenen Abfallverwertungsanlage als Mittelpunkt, das den Untergrund unter der Augsburger Innenstadt umfasst und im Osten von Friedberg, im Norden von Gersthofen begrenzt wird. Die AVA wollte sich auf Anfrage unserer Redaktion nicht zu ihrem Vorhaben äußern, ein entsprechender bergrechtlicher Antrag für die Bohrungen ist aber in Vorbereitung.

