Großbrand in Inningen: Gewerbehalle steht in Flammen

In Augsburg-Inningen brennt eine Gewerbehalle, ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist vor Ort. Die Feuerwehr warnt vor einer großen Rauchwolke.

Im Augsburger Stadttteil Inningen brennt eine Gewerbehalle. Die Halle befindet sich am östlichen Ortsrand von Inningen an der Hohenstaufenstraße, auf dem Gelände der Alten Ziegelei. Die Feuerwehr ist mit einem großen Aufgebot vor Ort. Die Flammen schlagen durch das Dach der Halle. Nähere Details sind noch nicht bekannt, der Schaden dürfte aber beträchtlich sein; vor Ort ziehen große, dunkle Rauchschwaden über die Felder und Grundstücke. In der Halle befinden sich offenbar unter anderem Fahrzeuge und Altkleider.

Die Bevölkerung wurde per Warn-App Nina vor der Rauchwolke gewarnt. Anwohner im Bereich um den Brandort sollen Türen und Fenster geschlossen halten und darauf achten, dass die Rauchgase nicht durch Klima- und Lüftungsanlagen ins Gebäude gelangen. Die Hohenstaufenstraße ist aktuell gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet. (ina)

Weitere Informationen in Kürze hier.