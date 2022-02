Augsburg

18:00 Uhr

Kommen Infizierte zur Prüfung? Wirtschaftsstudierende in Augsburg haben Angst

Plus Wer wegen Corona eine Prüfung verpasst, muss an der Uni Augsburg mitunter lange auf einen Nachholtermin warten. Studierende haben Sorge, dass Infizierte zur Klausur kommen.

Von Eva Maria Knab

In Chats von Wirtschaftsstudierenden an der Uni Augsburg ist ein beherrschendes Thema die Angst. Viele machen sich Sorgen, weil sie trotz enorm hoher Infektionszahlen mit Omikron ihre Klausuren in Präsenz schreiben müssen. In den Prüfungen sitzen teils Hunderte in einem Raum. Die Befürchtung: Auch Infizierte könnten teilnehmen. Studierendenvertreter fordern deshalb zeitnahe Nachholtermine. Das Problem gibt es offenkundig an mehreren bayerischen Universitäten. Es beschäftigte diese Woche den Landtag. Wissenschaftsminister Bernd Sibler ( CSU) sagte: "Ich bin überrascht, wie es in Augsburg läuft."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

