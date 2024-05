Augsburg

Kundgebung zum 1. Mai: Mehr als 1000 Menschen gehen in Augsburg auf die Straße

Mehr als 1000 Menschen gehen am 1. Mai bei Kaiserwetter in Augsburg auf die Straße, um für mehr Lohn, Sicherheit und Freizeit zu kämpfen.

Von Katharina Indrich

In einem bunten und lauten Tross ziehen die Teilnehmer der Kundgebung am Mittwoch durch Augsburg. Für Aufsehen sorgt ein Plakat am Staatstheater.

Begleitet vom lauten Trommeln, ausgestattet mit Pfeifen, Rätschen und Vuvuzelas gehen zum Tag der Arbeit mehr als 1000 Menschen in Augsburg auf die Straße, um gerechtere Löhne zu fordern – aber auch um für die Demokratie einzustehen. Vom Katzenstadel geht der bunte und laute Zug durch die Innenstadt zum Königsplatz, auf dem sich eine Kundgebung anschließt. Mit dabei ist auch Familie Eser aus dem Landkreis Augsburg mit ihren drei Kindern. Ihr Schwiegervater sei Betriebsratsvorsitzender, ihre Schwägerin bei der IG Metall beschäftigt. Da sei es schon seit Jahren Tradition, dass der Familienausflug am Tag der Arbeit zur Kundgebung führt. Die zwei jüngeren Kinder der Familie haben im Lastenrad Platz genommen, probieren schon fleißig die Rätschen und Pfeifen aus. "Das ist für sie das Highlight, dass sie da laut sein dürfen und es stört keinen", sagt die Mutter lachend, bevor sich der Zug in Bewegung setzt. Tag der Arbeit am 1. Mai: Großes Banner am Augsburger Staatstheater Für Aufsehen sorgt dabei auch ein riesiges Banner, das am Gerüst des Augsburger Staatstheaters, welches derzeit saniert wird, angebracht ist. "Deportationspläne und Kriege raus zum 1. Mai", steht darauf zu lesen. Der 1. Mai sei nicht nur ein Feiertag, sondern in erster Linie ein Kampftag der abhängig Beschäftigten, sagt Frederik Hintermayr vom DGB in Augsburg. Mehr Lohn, mehr Sicherheit, mehr Freizeit, das sei das bundesweite Motto der Kundgebungen zum 1. Mai. Gemeinsam wolle man für gute Arbeit und für ein gutes Leben streiten. Silke Klos-Pöllinger bemängelt im Rahmen der Kundgebung, dass in Bayern nur noch 47 Prozent der Arbeitnehmer unter Gewerkschaften. Der Staat müsse endlich mehr tun, um die Tarifbindung zu stärken und auch endlich gesetzliche Regelungen schaffen.

