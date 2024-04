Augsburg

06:00 Uhr

Mehr Armut – und TikTok? Warum sich in Augsburg Ladendiebstähle häufen

Die Zahl der Ladendiebstähle hat in Augsburg 2023 deutlich zugenommen, sie liegt auch weit über dem Vor-Corona-Niveau. Offenbar sind dazu gezielte Anleitungen im Umlauf.

Von Max Kramer

Ein Vormittag unter der Woche, bald 10 Uhr. Ein Mann, 23 Jahre alt, betritt einen Supermarkt im Unteren Talweg in Haunstetten und geht dorthin, wo der Alkohol steht. Er greift zu – und will das Geschäft dann verlassen, ohne zu zahlen. Der Mann fällt auf, flieht, zunächst erfolgreich. Doch kurz darauf fasst ihn die Polizei. Die Beamten finden bei ihm noch mehr Alkohol – offenbar andernorts gestohlen. Mit Fällen dieser Art ist die Polizei in Augsburg alltäglich beschäftigt. Doch 2023, da hat sich etwas verändert. Die Zahl der Ladendiebstähle ist rapide nach oben gegangen, auch im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit. Wieso?

Im vergangenen Jahr hat die Polizei in Augsburg insgesamt 1910 Ladendiebstähle registriert – also mehr als fünf pro Tag. Dies bedeutet einen Anstieg um rund 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (1471). Auch im Vor-Corona-Jahr 2019 lag die Zahl um rund ein Drittel niedriger. Da oftmals eine Person an mehreren Fällen beteiligt war, verteilten sich die Ladendiebstähle 2023 auf insgesamt 1531 Tatverdächtige – 53 Prozent Männer, 47 Prozent Frauen. Eine Auffälligkeit: Mehr als die Hälfte aller Tatverdächtigen, rund 53 Prozent, hatte keine deutsche Staatsangehörigkeit.

