Nach zwei Unfällen auf der B17 fahren die Verursacher einfach weiter

Auf der B17 in Augsburg passieren zwei Unfälle - aber die Verursacher kümmern sich nicht um den Schaden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach zwei Unfällen auf der Bundesstraße 17 sucht die Polizei aktuell nach den Verursachern. Der erste Fall ereignete sich am Freitag gegen 6.30 Uhr, ein 41-Jähriger war zu dieser Zeit mit seinem Pkw Ford auf dem rechten Fahrstreifen der B17 in Richtung Süden unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Inningen setzte ein weißer Lkw zum Überholen an und touchierte den Ford des 41-Jährigen. Anstatt zu halten, fuhr der Pkw-Fahrer laut Polizei einfach weiter.

Auch zweiten Fall machte sich ein Unfallverursacher einfach aus dem Staub. Eine 22-Jährige war am Freitag gegen 20.30 Uhr ebenfalls auf der B17 unterwegs. Sie fuhr mit ihrem weißen Pkw Mercedes zunächst auf dem rechten Fahrstreifen und wechselte zwischen Haunstetten und Inningen dann nach links. Die 22-Jährige fuhr mit ihrem Pkw laut Polizei gerade auf Höhe eines Lkw-Anhängers, als der Lkw unvermittelt vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte. Die 22-Jährige bemerkte dies zu spät und konnte nicht mehr ausweichen. Beide Fahrzeuge stießen seitlich aneinander, der Lkw jedoch fuhr einfach weiter. Zeugen, die in einem der beiden Fälle Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Pkw-Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Gersthofen unter 0821/323-1910 zu melden. (AZ, nip)