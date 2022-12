Neujahrsempfänge in Augsburg stimmen auf die Landtagswahl ein

CSU und Grüne regieren derzeit gemeinsam in Augsburg. Auf Landesebene aber sind sie die größten Konkurrenten. Daher ist für Zündstoff gesorgt.

Für die Rathausfraktionen in Augsburg ist ein Neujahrsempfang stets der willkommene Anlass, sich politisch auf ein Jahr einzustimmen und zugleich gesellschaftliche Kontakte zu pflegen. Teils waren in der Vergangenheit Hunderte Gäste dabei, während der Corona-Pandemie fielen die Veranstaltungen aber wie so vieles andere aus. Im Jahr 2023 sieht das anders aus, der Fahrplan steht. Bei den Festrednern richtet sich der Blick bereits auf die Landtagswahl, die im Oktober 2023 ansteht. Ein Überblick.