Augsburg

06:30 Uhr

"Der Österreicher" räumt Stadtmarkt-Stand: Er erwägt Klage gegen die Stadt

Plus Seit der Standaufgabe auf Augsburgs Stadtmarkt liegt das Ehepaar Vogl mit der Stadt im Clinch. Wie ein Treffen mit dem Marktamt ausging und was ihr Anwalt sagt.

Von Ina Marks

Geschirr, Barrique-Fässer, Stühle - Wolfgang und Marion Vogl verkaufen in diesen Tagen etliche Sachen ihres einstigen Geschäfts "Wein Kultur Österreich" auf dem Stadtmarkt an Interessenten. Das Ehepaar räumt seinen Stand in der Obstgasse aus. Rund 15 Jahre hatte es das Lokal geführt. Das Ende ist unschön. Seit Wochen liegen Vogls im Streit mit dem zuständigen Marktamt. Es geht um die Vergabepraxis der Stände. Weil ihr Wunsch-Nachfolger bei der Neuvergabe nicht zum Zug kam und damit die mit ihm vereinbarte Ablösezahlung geplatzt ist, fordern die Vogls Schadensersatz von der Stadt. Ein Anwalt ist eingeschaltet. Vor wenigen Tagen fand ein gemeinsames Treffen der Parteien statt.

"Wir waren so lange auf dem Stadtmarkt und hatten eine gute Reputation. Ich glaube, die wollen uns jetzt einfach nur schaden." Mit "die" meint Wolfgang Vogl das Marktamt, das für den Stadtmarkt zuständig ist. Vogl hat schon in den letzten Jahren mit Kritik an der Behörde nicht hinter dem Berg gehalten, wenn er es für angemessen erachtete. Nach einer Einbruchserie auf dem Stadtmarkt 2023 etwa beklagte er, es würden nicht genügend Sicherheitsmaßnahmen ergriffen und die Händler mit dem Einbruchsrisiko alleine gelassen. Im aktuellen Streit um die Vergabe seines Ladens, so vermutet Vogl jetzt, wolle man es ihm dafür heimzahlen. Wie berichtet, kritisiert das Ehepaar die Vergabepraxis auf dem Stadtmarkt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen