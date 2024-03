Augsburg

vor 32 Min.

Streit auf Augsburger Stadtmarkt: "Der Österreicher" schaltet Anwalt ein

Plus Das Ehepaar Vogl, das nach 15 Jahren auf dem Stadtmarkt aufgehört hat, kritisiert die Vergabepraxis des Marktamtes. Ein Anwalt ist eingeschaltet.

Von Ina Marks

Im Streit um die Nachfolge ihres einstigen Geschäfts "Wein Kultur Österreich" auf dem Stadtmarkt hat das Ehepaar Marion und Wolfgang Vogl nun über seinen Anwalt ein Schreiben an die Stadt geschickt. Darin wird die Vergabepraxis auf dem Stadtmarkt kritisiert. Wie berichtet, hatten die Vogls nach 15 Jahren auf dem Stadtmarkt Ende 2023 aufgehört. Sie hatten für ihren Laden einen Nachfolger gefunden, der ihr Konzept und das Geschäft weiterführen sollte. Dabei dürfte es auch um Geld gegangen sein - der Nachfolger hätte den Vogls eine Ablöse für die Einrichtung bezahlt, die jetzt nicht fließen wird. Denn das Marktamt hat sich für das Hotel Maximilian's als Betreiber entschieden. Jetzt äußert sich auch der ursprünglich vorgesehene Nachfolger. Er ist in Augsburg kein Unbekannter.

"Der Österreicher", wie Stammkunden Wolfgang Vogl gerne nannten, hat noch nie mit seiner Meinung hinter dem Berg gehalten - auch nicht dem Wirtschaftsreferat und dem Marktamt gegenüber. Nach einer Einbruchsserie auf dem Stadtmarkt Anfang vergangenen Jahres hatte er in einem Brandbrief an Referent Wolfgang Hübschle (CSU) bemängelt, dass die Stadt zu wenig Sicherheitsmaßnahmen auf dem Gelände ergreifen würde. Auch jetzt hält der 74-Jährige mit seinem Unmut nicht hinter dem Berg. Über den Augsburger Anwalt Marcus Klopfer ließen seine Frau und er ein Schreiben an Oberbürgermeisterin Eva Weber, an Wirtschaftsreferat und Marktamt verschicken. Darin werden dem Marktamt Unregelmäßigkeiten beim Ausschreibungsverfahren vorgeworfen und auf einen Schadensersatzanspruch hingewiesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen