Polizei beobachtet zunehmendes Problem mit E-Scootern

Plus Die Polizei registriert auch in der Stadt Augsburg eine Zunahme von Unfällen mit E-Scootern. Dabei seien sich manche Fahrer oft einer Sache nicht bewusst.

Dass sich der Mann überhaupt auf dem Elektroroller halten konnte, war fast schon ein Wunder. Gehfähig war er nämlich nicht mehr, als die Polizei ihn kurz vor Mitternacht kontrollierte. Die Beamten mussten den betrunkenen 40-Jährigen sogar stützen. 1,4 Promille Alkohol hatte er intus. Dieser Fall, wie vor wenigen Wochen in Kriegshaber geschehen, ist in Augsburg kein Einzelfall. Immer wieder meldet die Polizei, dass sie alkoholisierte E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr ziehen. Mal ist es ein 17-Jähriger mit 1,4 Promille, mal ein 16-Jähriger mit 1,1. Die Augsburger Polizei beobachtet darüber hinaus eine bedenkliche Entwicklung, die bayernweit registriert wird.