Protestaktion geplant: Russland-Vortrag im Annahof löst Kontroverse aus

In den Räumlichkeiten des Augsburger Annahofs soll am Freitagabend ein Vortrag über Russland stattfinden. Der Redner steht in der Kritik.

Plus Der Augsburger Annahof wird Schauplatz eines Vortrags über Russland. Ukrainer äußern Kritik, der Gastgeber ist "kreuzunglücklich". Der Redner verteidigt sich.

Von Max Kramer

Vieles ist im Alltag untergegangen seit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine. Doch immer wieder wird der Konflikt sehr präsent, auch öffentlich, auch in Augsburg. Am Freitagabend wird solch ein Moment sein. Dann soll der Annahof Schauplatz eines Vortrags werden, in dessen Mittelpunkt Russland steht. Nur was genau? Laut Ankündigung soll es vor allem um Landschaft und Kultur gehen, aber auch um "historisch-strategisches Hintergrundwissen, die russische Politik wesentlich besser zu verstehen". Und damit stößt der Redner, Carsten Schmidt, auf deutliche Kritik. Der Vorwurf: Schmidt verbreite ein beschönigendes Bild von Russlands Politik, insbesondere vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine.

Schmidt, der aus Blaustein bei Ulm stammt, tourt mit seinem Vortragsprogramm seit Jahren durch Deutschland. Er berichtet dabei unter anderem auch über Indien und Island, gerade seine Russland-Vorträge werden aber regelmäßig von Protesten begleitet – zuletzt etwa in Konstanz oder Reutlingen. Auch in Neu-Ulm ist Schmidt kein Unbekannter: Die Stadt untersagte einen für November 2022 geplanten Vortrag zu Russland mit Verweis auf Sicherheitsbedenken – eine Entscheidung, die ihr einen Zensur-Vorwurf einbrachte. Schmidt ging dagegen vor, erhielt Schadensersatz und durfte den Vortrag im vergangenen Januar schließlich doch halten, unter Polizeischutz und Protesten der dortigen ukrainischen Gemeinde.

