Vorwurf der Zensur: Neu-Ulm verbietet Russlandvortrag im Edwin-Scharff-Haus

Plus Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Albsteiger sagt einen Vortrag über Russland wegen Sicherheitsbedenken ab. Der Referent kann das nicht verstehen und vermutet Zensur.

Russland steht auf der internationalen Beliebtheitsskala seit dem Überfall auf die Ukraine ganz unten auf der Beliebtheitsskala. Aber muss deswegen ein Reisevortrag über das Land untersagt werden? Das ist jetzt in Neu-Ulm passiert. Der Blausteiner Abenteurer Carsten Schmidt wollte am kommenden Freitag im Edwin-Scharff-Haus über seine Russlandreisen berichten. Doch das habe ihm die Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger verboten – wegen "Sicherheitsbedenken". Das sagt die Stadt dazu.