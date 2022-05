Augsburg

vor 32 Min.

Sozialsiedlung als Vorbild: So könnten Fuggereien in der ganzen Welt entstehen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen besuchte am Samstag die Fuggerei in Augsburg.

Plus Die Idee soll sich verbreiten: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wünscht sich Unterstützung beim Wiederaufbau der Ukraine. Und es gibt weitere Projekte.

Von Fridtjof Atterdal

Hinter dem Slogan "Fuggerei Next 500", mit dem die älteste Sozialsiedlung der Welt gerade ihr Jubiläum feiert, steht der Wunsch der Fugger, ihr bewährtes Konzept künftig in die Welt zu exportieren. Dass aus der Vision mit einem Mal eine konkrete Bitte der Europäischen Union zur Zusammenarbeit werden sollte, hat Alexander Erbgraf Fugger-Babenhausen dann doch überrascht. Im Beisein von Ministerpräsident Markus Söder machte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dem Fugger-Stiftungsrat bei einem Festakt am Samstag auf dem Podium im Goldenen Saal das Angebot, beim Wiederaufbau der Ukraine mitzuwirken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen