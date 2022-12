Augsburg

Stadt Augsburg stockt das Personal für die Baumkontrolle massiv auf

Ein Baum, der im Juli 2021 auf einem Spielplatz in Oberhausen umstürzte, erschlug ein 22 Monate altes Mädchen. Die Stadt will nun die Zahl ihrer Baumkontrolleure aufstocken.

Plus Umfallende Bäume haben in Augsburg zuletzt viele Schlagzeilen gemacht. Einmal wurde ein Kleinkind getötet. Nun soll die Grünpflege besser aufgestellt werden.

Von Eva Maria Knab Artikel anhören Shape

Nach mehreren Vorfällen will die Stadt Augsburg ihr Personal für die Baumkontrolle und Baumpflege massiv aufstocken. Es geht um zehn neue Stellen, die besetzt werden. Zuletzt hatte die öffentliche Grünpflege in Augsburg Schlagzeilen gemacht. Mehrere große alte Bäume fielen an beliebten innerstädtischen Ausflugszielen um. Ein Prozess wegen eines maroden Baumes, der auf einem Spielplatz in Oberhausen ein Kleinkind tötete, steht im kommenden Jahr bevor – und wird bundesweit mit Spannung erwartet.

