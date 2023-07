Augsburg

22:26 Uhr

Tatort Badeort? So sicher sind Freibäder und Schwimmseen in Augsburg

Plus Während sich anderswo Übergriffe an Seen und Freibädern häufen, ist die Situation in Augsburg vergleichsweise entspannt. Doch Zwischenfälle bleiben nicht aus.

Von Max Kramer Artikel anhören Shape

Es ist ein milder, kein heißer Vormittag im Familienbad am Plärrer. Ein paar Kinder kreischen an den Rutschen, eine Handvoll Älterer zieht gemütlich Bahnen. Die Szenerie, auf die Christian Pschera blickt, ist eine ruhige. "Derzeit ist es entspannt, wie eigentlich schon das ganze Jahr", sagt der stellvertretende Betriebsleiter im Familienbad. Die vergangenen Tage seien für Juli aber auch recht kühl gewesen. Wenn sich demnächst wieder drei, vier heiße Tage aneinanderreihten, dann werde er sich Unterstützung holen – von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer Security-Firma, die auf dem Gelände pa­t­rouil­lie­ren. Und das aus gutem Grund.

In deutschen Städten häufen sich derzeit Meldungen zu eskalierten Situationen an Badeorten. In Berlin musste die Polizei zuletzt ein Freibad wegen randalierender Jugendlicher räumen, weitere Einsätze sind aus Stuttgart, Mannheim oder Düsseldorf überliefert. Auch in Bayern melden Freibäder Zwischenfälle, in Neuburg an der Donau etwa kommt es in diesem Sommer regelmäßig zu Konfrontationen mit Jugendlichen. In Augsburg ist man von solchen Zuständen aktuell weit entfernt, betont Sportreferent Jürgen Enninger (Grüne). Für eine Stadt dieser Größenordnung gehe es "fast erstaunlich friedlich zu". Während der Corona-Pandemie habe man aber gerade bei Jugendlichen eine "aggressivere Grundhaltung" festgestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen