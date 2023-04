Augsburg

Übung für Blackout: Wie Bürgern im Ernstfall geholfen wird

In der Stadt Augsburg gibt es rund 50 Trinkwassernotbrunnen, die im Ernstfall für die Bürgerinnen und Bürger in Betrieb genommen werden können. Sie greifen auf das Grundwasser zurück.

Plus In Augsburg gab es bislang keinen großflächigen Stromausfall. Doch mit dem "Leuchtturmkonzept" will man vorbereitet sein. Wie, das zeigt nun eine große Katastrophenschutzübung.

Von Ina Marks

Plötzlich herrscht am Samstag Stromausfall in ganz Oberhausen, Kriegshaber und Pfersee. Neben Tausenden Haushalten ist auch Augsburgs Uniklinik betroffen. Und dann noch der schwere Unfall zwischen einem Lkw und einer Straßenbahn. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste sind maximal gefordert. Dieses Szenario ist nicht real passiert. Es handelt sich um eine Demonstration des "Leuchtturmkonzeptes" der Stadt Augsburg. Als Katastrophenschutzbehörde stellte sie am Wochenende vor, wie bei einem möglichen großflächigen Stromausfall Augsburgerinnen und Augsburgern geholfen und die Sicherheit gewahrt wird. Dass so eine Notsituation nicht abwegig ist, hatte ein Vorfall vor vier Jahren gezeigt.

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Pfersee ist an diesem Tag einiges auf den Kopf gestellt. Im ersten Stock des Gebäudes hat die Polizei eine vorübergehende Dienststelle eingerichtet. Das Gerätehaus ist zu einem Bürgerbüro umfunktioniert, eine Strominsel ist aufgebaut. Sie wird über ein Notstromaggregat betrieben. Eine Frau eilt zu der kleinen provisorischen Leitstelle. "Ein paar Straßen weiter brennt es", teilt sie aufgeregt mit. Natürlich gehört das kurze Schauspiel zur Übung dazu. Der Trinkwassernotbrunnen in der Nähe des Gerätehauses ist angezapft. Im Katastrophenfall wird die Freiwillige Feuerwehr in Pfersee zu einem der sogenannten "Leuchttürme" für die Augsburger Bürger. Neun Stück seien im gesamten Stadtgebiet vorgesehen, erklären Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) und Andreas Graber, Leiter des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz, vor Ort.

