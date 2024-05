Viel Gesprächsbedarf wegen der "Toilette für alle" am Maria-Theresia-Gymnasium

Plus Am Maria-Theresia-Gymnasium soll eine geschlechtergerechte Toilette kommen. Mit Aktionen wird das Projekt unterstützt, die Meinungen bei den Schülern gehen auseinander.

Die Ludwig-Maximilians-Universität in München hat geschlechtergerechte Toiletten, die Frauen und Männer benutzen können, genauso wie einige Schulen in Bayern. Das Studentische Konvent der Universität Augsburg hat sich im Januar in einem Beschluss mit dem Thema beschäftigt und auch am Maria-Theresia-Gymnasium (MTG) gibt es seit Juli 2021 einen Beschluss für eine "Toilette für alle" - umgesetzt wurde dieser aber bislang nicht. Ein Teil der Schülerinnen und Schüler hält die Idee für gut und will sie unterstützen, ein anderer Teil findet, es gebe andere Probleme. Seit Monaten rührt eine Projektklasse die Werbetrommel für das Vorhaben, das immer noch scheitern kann.

Seit Monaten beschäftigen sich Mädchen und Jungen der Projektklasse 9d mit der Toiletten-Frage und informieren ihre Mitschüler. Ein Plakat und ein Flyer wurden entworfen, einen Meinungskasten an die vorgesehene Toilette gehängt und die hineingeworfenen Beiträge ausgewertet, ein Radiobeitrag aufgenommen und das Thema beim Wettbewerb "Jugend debattiert" aufgegriffen. Die Schüler haben Argumente für und wider gesammelt, sind durch alle Klassen gegangen und haben sich mit den Meinungen der anderen Schüler auseinandergesetzt - fertig sind sie mit ihrer Informationskampagne aber noch lange nicht. Eine allgemeine Anfrage zur Toilettensituation wurde ans Bildungsreferat gestellt, eine ehemalige MTG-Schülerin mit nichtbinärer Geschlechtsidentität zum Interview eingeladen und Kontakt zum Verein "Queer Augsburg" aufgenommen.