Augsburg

06:00 Uhr

Wie sich Augsburg auf mehr Hitzewellen vorbereitet

Die Zahl der Hitzetage in Augsburg wird zunehmen - mehr Vorkehrungen an Häusern (hier Markisen am Schwabencenter) und in der Stadtplanung werden nötig sein.

Plus Eine Klimaanalyse fürs Stadtgebiet zeigt, wo es besonders heiß wird und wo nachts kalte Luft in die Stadt strömt. Auch Augsburgs Wachstum hat Auswirkungen auf die Hitze.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die roten Flecken auf der Stadtklima-Karte zeigen, wo die Stadt Fieber hat: die Innenstadt mit Rathausplatz, Maximilian- und Georgenstraße, Teile von Pfersee und Göggingen sind rot gefärbt, tiefrot sind Lechhausen mit seinen großen Fabrik- und Lagerhallen, Teile von Oberhausen, das Messeareal und das Güterverkehrszentrum im Bärenkeller. Hier heizt sich die Stadt im Sommer besonders stark auf und kühlt nachts wegen der dichten Bebauung nicht ab - die Temperaturspanne zwischen solchen Straßenzügen und Wäldern vor der Stadt kann bis zu sieben Grad liegen. Und in Zukunft dürfte die Hitzebelastung zunehmen: Die Größe der roten Flächen geht in einer Prognose der Stadt für das Jahr 2040 nach oben.

Kleine Parks, helle Fassaden und Sommerstraßen sollen gegen Hitze in Augsburg helfen

Man müsse sich mit den jetzt schon absehbaren Folgen des Klimawandels beschäftigen, sagt Umweltreferent Reiner Erben (Grüne). Das werde auch Folgen für die Stadtplanung haben müssen: In den dunkelroten Vierteln gebe es hohe Priorität, etwas zu unternehmen. Sie machen 4,6 Prozent der Siedlungsfläche aus. Etwa ein Viertel der besiedelten Augsburger Stadtfläche liegt auf der siebenstufigen Prioritätenskala in den Stufen eins bis drei. Die jetzt vom Umweltreferat vorgestellte Stadtklimaanalyse macht eine Reihe von Vorschlägen, wie die Temperatur abgesenkt werden könnte: Das reicht von mehr kleinen Parks in stark hitzebelasteten Vierteln über Gründächer und die Verwendung von hellen Fassadenfarben bis hin zur saisonalen Umgestaltung von Straßen mit Kübelbäumen oder den Einbau von ressourcenschonenden Klimaanlagen in Gebäuden mit besonderem Bedarf (z. B. Pflegeheime), etwa durch Erdkältenutzung. Das städtische Konzept sieht im nächsten Schritt vor, besonders betroffene Bereiche für Detailuntersuchungen und Pilotprojekte auszuwählen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen