EHC Königsbrunn freut sich auf attraktive Derbys gegen Landsberg

Der EHC Königsbrunn steigt in die Testspielphase ein. Die Saison dürfte anhand von Veränderungen eine interessante Angelegenheit werden.

Der Eishockey-Bayernligist EHC Königsbrunn steigt Anfang September mit einem Freundschaftsspiel gegen Füssen in die Testspielphase ein. Offiziell startet die Liga am 14. Oktober mit dem Eröffnungsspiel in Ulm. Alle anderen Teams folgen einen Tag später, nach insgesamt 30 Spieltagen endet dann die Hauptrunde am 2. Februar. In der vergangenen Saison waren noch 14 Mannschaften in der Bayernliga am Start, künftig werden es 16 sein. Nach dem Abstieg der Waldkraiburger Löwen rückte der Landesligameister Dingolfing nach. Zusätzlich werden die ehemaligen Oberligisten Landsberg und Klostersee die Liga um zwei äußerst attraktive Mannschaften bereichern. Beide Teams hatten zuletzt mit finanziellen Problemen zu kämpfen und zogen deswegen die Notbremse.

Königsbrunn hofft auf ein Eröffnungsspiel in Ulm

Königsbrunn hofft auf das Eröffnungsspiel bei den Gastgebern aus Ulm, denn der Gegner steht noch nicht fest und wird erst bekannt gegeben. Eine Zwischenrunde wie in der Vorsaison entfällt. Platz sieben bis zehn bestreiten anschließend eine Pre-Play-off-Runde, im Modus Best of Three. Play-offs und Abstiegsrunde starten am 16. Februar. Die Abstiegsrunde wird als Einfachrunde, ohne Mitnahme von Punkten und Toren, ausgetragen. Das Play-off-Viertelfinale wird im Modus Best of Seven ausgetragen. Halbfinale und Finale im Modus Best of Five. Der bayerische Meister und der sportliche Absteiger stehen spätestens am 1. April fest.

Zuletzt sorgten aber zwei Mannschaften für Schlagzeilen im bayerischen Eishockey. Den Bayreuth Tigers wurde die Lizenz zur DEL2 verweigert, gleiches widerfuhr nun auch dem Oberligisten EV Füssen. In Eishockeykreisen wird gerade spekuliert, ob beide Teams eventuell in der Bayernliga starten werden. Allerdings soll nun in den kommenden Tagen der offizielle Spielplan vorgestellt werden, sodass es eher unwahrscheinlich ist, dass die Liga mit 18 Mannschaften an den Start geht.

Der EHC setzt weiter auf Weiss, Becher und Tausend

Königsbrunns Erster Vorsitzender Tim Bertele blickt positiv auf das Ende der eisfreien Zeit: „Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht. Ich denke, wir haben ein abwechslungsreiches Vorbereitungsprogramm zusammengestellt. Daher erwarten wir hier bereits äußerst attraktives Eishockey. Als Dankeschön an unsere Fans haben wir die Dauerkartenpreise nicht angepasst und legen sogar noch die Spiele für ein eventuelles Play-off-Viertelfinale kostenfrei dazu.“

Die Königsbrunner gaben jüngst weitere Vertragsverlängerungen bekannt; mit Timo Weiss, Julian Becher und Dennis Tausend setzen die Brunnenstädter weiter auf bewährte Spieler. Trainer Bobby Linke ist voll des Lobes für die drei Spieler: „Timo hat letzte Saison seine Chance bei uns genutzt und durch Verlässlichkeit und Fleiß seinen Platz im Team erarbeitet. Er wird auch weiterhin wichtige Spielminuten in der Bayernliga für seine persönliche Entwicklung sammeln. Julian und Dennis haben letzte Saison durch unglaubliche taktische Disziplin und Leidenschaft überzeugen können. Ich bin mir sicher, dass beide unserem Kader einen qualitativen Schub geben und auf Einsatzzeiten brennen.“