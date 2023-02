Tesla zieht nach Gersthofen – in die Porschestraße

Tesla zieht mit einem Autohaus nach Gersthofen – nahe an der Stadtgrenze zu Augsburg. Der E-Auto-Anbieter wird dort Nachbar von Porsche.

Spekulationen gab es schon länger, nun allerdings ist es klar: Der Autobauer Tesla wird in Gersthofen nahe der Stadtgrenze zu Augsburg wohl demnächst ein neues Service-Center eröffnen. Vor einigen Tagen wurde an der Fassade des Gebäudes der Tesla-Schriftzug angebracht. Das Unternehmen antwortete auf eine Anfrage unserer Redaktion zunächst nicht, allerdings deutet einiges darauf hin, dass es bald losgehen könnte. Bisher befinden sich die nächsten Tesla-Autohäuser in München und Neu-Ulm.

Tesla zieht in ein Gebäude ein, dass bisher schon von einem Autohaus genutzt wurde. Es handelt sich um die Räume des ehemaligen Porsche-Zentrums. Die Sportwagen-Verkäufer sind dort im vorigen Jahr ausgezogen, sie haben direkt nebenan einen größeren Neubau bezogen. Porsche und Tesla werden damit zu Nachbarn in Gersthofen. Beide sind dann ansässig in der Porschestraße nahe der B17. Tesla suchte und sucht teils noch übers Internet Mitarbeiter für den neuen Standort. Auch Ladepunkte für die E-Autos wurden bereits an dem Gebäude installiert.

Tesla, Porsche und die Schwaba-Gruppe sind künftig nahe beieinander

Tesla hat im vorigen Jahr in Deutschland so viele Elektroautos abgesetzt wie nie zuvor - mit knapp 70.000 Autos steigerte Tesla seine Verkaufszahlen um rund 76 Prozent. Das Unternehmen von Elon Musk kam damit unter den E-Auto-Herstellern auf Platz drei. Mehr E-Autos haben 2022 in Deutschland nur VW und der Konzern Stellantis (dazu gehören unter anderem Peugoet, Citroen, Fiat, Opel) verkauft. Autos der VW-Gruppe soll man demnächst auch in der Nähe von Tesla und Porsche in Gersthofen bekommen. Die Schwaba-Gruppe verlagert ihr Gebrauchtwagenzentrum dort hin.

