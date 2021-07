Domsingknaben und Fialkowska: Spitzenklasse aus der Region im Fronhof

Plus Der zweite Abend der Konzerte im Fronhof wurde von den Augsburgern Domsingknaben und der Pianistin Janina Fialkowska bestritten. Wie die Orchestergala ankam.

Eine besondere Eigenschaft prägt die „Konzerte im Fronhof“, vor allem das zu Ende gegangene Festival 2021. Zur internationalen Klasse tragen Interpreten und Interpretinnen bei, die teils aus Augsburg beziehungsweise der Region stammen oder aber Stars, die sich hier niedergelassen haben.