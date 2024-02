Junges Theater Augsburg

vor 18 Min.

Welche Farbe hat die "Wuuuuut"? Junge Bürger*innenbühne beim Brechtfestival

Plus Um ein mächtiges Gefühl dreht sich das Stück, das die Junge Bürger*innenbühne beim Brechtfestival spielt: Jugendliche gehen mit Mut der Wut auf den Grund.

Von Veronika Lintner

Sie ballen die Faust. Sie knurren und stampfen. So stehen acht junge Menschen vor dem Publikum und lassen das Gefühl sprechen: "Wuuuuut", mit fünffachem "U", so heißt ihr Theaterstück. Diese Performance der Jungen Bürger*innenbühne ist Teil des Brechtfestivals 2024 - und stellt Fragen an den Beginn: "Soll ich mich schon wieder aufregen?", sprechen die Jugendlichen im Chor. "Vielleicht ist es besser zu schweigen?" Wohin mit dem mächtigen Gefühl?

Die Junge Bürger*innenbühne in Augsburg forscht im Jugendhaus "h2o"

Es sind junge Menschen von etwa 12 und 16 Jahren, die hier die Wut in ein Schauspiel übersetzen. Seit Oktober haben sie gemeinsam gearbeitet, hier im Jugendhaus "h2o" in Oberhausen, unter dem Schirm des Jungen Theaters Augsburg. Regisseurin Gianna Formicone hat das Projekt geleitet: Hier geht es um die "eigene Welterfahrung" der Jugendlichen, erklärt sie. Also um die echte, wahre Wut im Leben junger Leute. Und diese Reise zum Kern des Gefühls führt über sechs Stationen im Jugendhaus.

