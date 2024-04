Porträt

Die Stimme ist sein Handwerk: Sänger und Sprecher Alexander Wohnhaas

Plus Alexander Wohnhaas gehört zu den gut 1000 gelisteten Synchronsprechern in Deutschland. Zudem ist er Sänger der Band Megaherz und betreibt einen Hörbuchkanal.

Von Wolfgang Langner

Auch Bösewichte haben ihre Sorgen. "Ich spiele halt meist die Schurken, und die sterben dann irgendwann. Deshalb ist man öfter nur eine Staffel oder in ein paar Folgen dabei, und dann fliegt man aus der Serie", sagt Alexander Wohnhaas und lacht. Die grimmigen, diabolischen Ganoven haben in Film und Fernsehen keinen leichten Stand. Der 52-Jährige kann ein Lied davon singen. Er gehört in Deutschland zu dem illustren Kreis der rund 1000 gelisteten Synchronsprechern.

Alexander Wohnhaas leiht einer Figur in "Ted Lasso" seine Stimme

Wohnhaas, der in Mosbach (Baden-Württemberg) geboren wurde und seit seiner Studienzeit im Augsburger Stadtteil Göggingen lebte, verleiht praktisch seine Stimme. Zum Beispiel dem Wolfsbruder Elyas in der Amazon-Prime-Serie "Das Rad der Zeit" oder dem Hercules in der Netflix-Zeichentrickserie "Pluto", dem Chris Powell in "Ted Lasso" (Apple TV) und Batman in "Chip und Chap – Ritter des Rechts". Das ist aber nur ein kleiner Auszug aus seiner Synchronsprecher-Vita. Ebenso ist Wohnhaas Musiker, Buchautor und er liest Hörbücher ein. Dazu später mehr. Wie aber wird man Synchronsprecher?

