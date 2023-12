Weihnachten

17:08 Uhr

Heiligabend mit den Künstlerkollegen

Plus Für Künstler am Theater ist es oft schwierig, Weihnachten mit der Familie zu feiern. Zwei Sänger des Staatstheaters Augsburg sorgen dafür, dass sie trotzdem nicht allein bleiben müssen.

Von Birgit Müller-Bardorff

Hier sind Gäste willkommen, das spürt man nicht nur bei der Begrüßung von Alejandro Marco-Buhrmester und Wiard Witholt, sondern man sieht es auch, wenn man das Wohnzimmer des Reihenhauses in Hochzoll betritt: Ein riesiger Tisch vor dem Fenster bestimmt den Raum, umgeben von einem Ecksofa und mehreren Stühlen. 14 Menschen finden dort gut Platz – und oft sind es mehr, die sich den geselligen Runden der beiden Opernsänger anschließen. Dann wird eben einfach noch ein kleiner Tisch dazugestellt. "Der Tisch war der erste Bewohner dieses Hauses", erzählt Alejandro Marco-Buhrmester, "er wurde geliefert, bevor wir einzogen". Bis zur letzten Spielzeit war Marco-Buhrmester Ensemblemitglied des Staatstheaters Augsburg, sein Mann Wiard Witholt ist es noch.

Der Tisch wird an Weihnachten – zum ersten Mal nach einer dreijährigen Corona-Zwangspause – wieder Mittelpunkt eines festlichen und fröhlichen Abends mit Kollegen sein, wie er es auch in den Jahren vor der Pandemie schon war. Cecilia Lee mit ihrem Mann und Sally du Randt, beide Sopranistinnen des Staatstheaters Augsburg, zählen zu den Weihnachts-Stammgästen in Hochzoll. Aus Wien reist Jaques le Roux an, auch er ein bekannter Interpret in Augsburg, bei zwei, drei anderen Gästen ist es noch in der Schwebe, ob sie kommen. "Die Runde ist vergleichsweise klein dieses Jahr", sagt Witholt und erinnert sich an Weihnachtsabende, an denen es auch schon 14 und 16 Gäste waren. Einmal brachte Kollegin Kate Allen auch ihre Mutter mit, "weil die halt gerade da war", berichtet Witholt.

