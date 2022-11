Wie sieht Ihr Leben als Schauspieler aus, Heio von Stetten?

Als Schüler fiel ihm das Lesen schwer – als Erwachsener schaffte er den Durchbruch im TV. Hier erzählt Heio von Stetten von seiner Heimat im Raum Augsburg und seiner Leidenschaft für den Film.

Sein Gesicht kennen Sie ganz bestimmt! Egal ob Tatort, Rosamunde Pilcher, Rosenheim Cops – der Schauspieler Heio von Stetten gehört seit fast 30 Jahren zum Inventar des deutschen Fernsehns. In einer neuen Folge unseres Podcasts " Augsburg, meine Stadt" spricht der 62-Jährige über seine Jugend im Raum Augsburg, seine Begeisterung für Italien und die Leidenschaft fürs Schauspiel.

Von Stetten wuchs auf einem Bauernhof in Aystetten (Landkreis Augsburg) auf – mit fünf Geschwistern und jeder Menge Tieren. Erst wollte er Tierarzt werden, nachdem er einem Lamm das Leben rettete. Doch schließlich ergatterte er unfreiwillig die Hauptrolle im Schultheater und die Freude am Schauspiel ließ ihn nicht mehr los.

Schauspieler Heio von Stetten über Film, Fernsehen und Augsburg

Er absolvierte eine Schauspiel-Ausbildung, spielte am Münchner Volkstheater – und schaffte mit Mitte 30 den Durchbruch im Fernsehen. Bis heute war von Stetten in mehr als 130 Filmen und Serien zu sehen. Im Podcast erzählt er, was ihn an seinem Beruf fasziniert, welche Pannen es am Filmset geben kann – und wie er einmal bei einem Dreh ein Schwein fing.

Außerdem spricht von Stetten darüber, wie er als Jugendlicher seine Lese- und Rechtschreibstörung überwand, warum er für ein Jahr in Rom lebte und was er an Augsburg schätzt.

Podcast "Augsburg, meine Stadt" bei Spotify, Apple Podcasts und Co.

Das Gespräch von Axel Hechelmann mit Heio von Stetten können Sie sich in diesem Artikel anhören (weiter oben, unterhalb des Bildes) – aber auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Übersicht finden Sie hier:

Sie haben Fragen, Kritik oder Anmerkungen zu unserer Podcast-Reihe "Augsburg, meine Stadt"? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de.