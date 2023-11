Presseball Augsburg: Ein Zeichen für Solidarität und Mitmenschlichkeit

Rund 2000 Gäste feierten beim Augsburger Presseball eine rauschende Ballnacht. Doch an diesem Abend ging es um weit mehr als eine glamouröse Party.

Lichtpunkte tanzen durch den großen Ballsaal und tauchen ihn in ein sanftes, blaues Licht, während draußen im Foyer die Band Glamour Chief Partymusik spielt, im Casino die Gäste beim Roulette mitfiebern und sich die Menschen an der Gin-Bar zuprosten: Am Samstagabend lockte der 49. Augsburger Presseball rund 2000 Gäste zu einer glamourösen Gala in den Kongress am Park in Augsburg. Für Gastgeberin und Herausgeberin der Augsburger Allgemeine, Alexandra Holland, war die große Benefizgala nicht nur ein besonderer Abend, sondern auch ein wichtiges Zeichen in unruhigen Zeiten.

„Dieser Presseball-Abend ist eine Zeit für gute Begegnungen, eine Zeit, die so wertvoll ist, weil wir glückliche Stunden brauchen“, betonte Alexandra Holland bei der Begrüßung der Gäste. Es gehe nicht nur darum, gemeinsam zu feiern, sondern „ein Zeichen zu setzen für Solidarität und Mitmenschlichkeit“. Obwohl die weltpolitische Lage nicht ausgeblendet werden könne und Putins Krieg gegen die Ukraine oder die Lage in Nahost täglich Schlagzeilen lieferten, stünden an diesem Abend hilfsbedürftige Menschen in der Region im Vordergrund. „Und das ist wichtiger denn je, denn die Krisen der letzten Jahre haben auch die Not in unserer Region größer werden lassen“, so Holland.

Presseball: Kartei der Not sammelte über 47 Millionen Euro Spendengelder

Beherztes Handeln sei die Grundlage der Stiftung Kartei der Not. Seit 1965 setzt sich das Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeine für Menschen in Not ein. Über 47 Millionen Euro wurden seither an Spenden gesammelt. „Wir helfen in etwa 2000 Fällen mit rund 1,2 Millionen Euro im Jahr“, so Holland, die sich auch im Namen von Kuratoriumsvorsitzender Ellinor Scherer für das Engagement der Spender bedankte. Dieser Einsatz überzeugt auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU): „Ich danke der Familie Holland, dass sie den Menschen hilft, die sich selbst nicht helfen können. Die Kartei der Not ist eine wichtige Einrichtung in Bayern.“

Neben Markus Söder (CSU) gehörten unter anderem auch Klaus Holetschek, CSU-Fraktionsvorsitzender im Bayerischen Landtag, Europaminister Eric Beißwenger (CSU), Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler), Florian Herrmann (CSU), Chef der Staatskanzlei, und Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) zu den Ehrengästen. Dazu kamen zahlreiche Vertreter aus Wirtschaft, Gesellschaft und Sport – wie Marc Lucassen (Hauptgeschäftsführer der IHK Schwaben), André Bücker (Intendant des Staatstheaters Augsburg), Michael Ströll (Geschäftsführer FCA) oder Ellen Dinges-Dierig (Dierig Holding AG).

LOST FREQUENCIES begeistert die Gäste beim Augsburger Presseball 2023

Die rund 2000 Presseball-Gäste tauchten in einen Abend voller Musik, guter Gespräche und vielfältiger Kulinarik ein. In den verschiedenen Bereichen im Kongress am Park spielten Bands Musik von Swing über Soul bis Pop und Rock, was die Besucherinnen und Besucher zum Anlass nahmen, ausgiebig zu tanzen. Für eine Pause zogen sie sich in eine der festlich geschmückten Bars zurück, genossen kulinarische Vielfalt zwischen Palmen und auf gemütlichen Lounge-Sesseln oder holten sich in einer außergewöhnlichen Foto-Box die passende Erinnerung an einen besonderen Abend. Um 23 Uhr bat Moderator Markus Othmer die Gewinner der Hauptpreise der großen Tombola auf die Bühne. Insgesamt spendeten Unternehmen mehr als 1000 Geschenke im Wert von über 170.000 Euro. Hauptpreis in der Serie B war ein Auto der Mercedes-Benz-Niederlassung Augsburg.

Höhepunkt der Gala war um Mitternacht dann der Stargast LOST FREQUENCIES. Einer der angesagtesten DJs weltweit brachte den großen Ballsaal mit seiner Musik zum Beben und durchzog ihn mit einer einmaligen Lichtershow. Erst kurz nach ein Uhr verließ er die Bühne und überließ die Gäste weiter einer rauschenden Ballnacht.