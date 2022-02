Prozess in Augsburg

25.02.2022

Dealer verkaufte Drogen vom Hotelturm aus – und muss lange ins Gefängnis

Plus Ein Prozess um illegale Geschäfte in Augsburg gibt Einblicke in ein kriminelles Milieu in der Stadt. Ein Drogenhändler gesteht darin Deals, die ihm zehntausende Euro einbrachten.

Von Jan Kandzora

Peter S. (Name geändert) hat in seinem Leben offenbar schon das ein oder andere ausprobiert. Gelernt hat er mal Klimatechniker, zuletzt allerdings arbeitete er in Augsburg nach Informationen unserer Zeitung als Gastronom. Doch das kleine Café im Westen der Stadt brachte ihm vermutlich nicht so viel ein wie ein anderer Job, den der 36-Jährige nach Erkenntnissen der Kriminalpolizei hatte: Peter S. war Drogendealer. Mindestens 72.000 Euro soll er alleine mit dem Verkauf von etwa zwölf Kilogramm Marihuana verdient haben, so steht es in der Anklageschrift der Augsburger Staatsanwaltschaft. Für seine illegalen Geschäfte hatte sich Peter S. einen illustren Ort in der Stadt ausgesucht. Und er ging gerissen vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen