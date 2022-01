Prozess in Augsburg

vor 4 Min.

Drogendealer aus dem Augsburger Hotelturm will vor Gericht einen Deal

Plus In einem Prozess um Drogengeschäfte in Augsburg steht eine lange Gefängnisstrafe im Raum. Die Verhandlung gibt Einblicke in ein kriminelles Milieu in der Stadt.

Von Jan Kandzora

Peter S. (Name geändert) hatte sich einen illustren Ort für seine Drogengeschäfte ausgesucht. Vermutlich gibt es wenig noch markantere Bauwerke in Augsburg als den Hotelturm, in den sich der 36-Jährige eine Zeit lang einquartiert und nach Erkenntnissen der Ermittler auch Rauschgift gelagert hatte. Es dürfte lange dauern, ehe Peter S. wieder eine vergleichbare Aussicht genießen kann wie von einem der Balkons des Turms: Der 36-Jährige, der mit seinen Deals in Augsburg im Laufe der vergangenen Jahre Zehntausende Euros verdient haben soll, sitzt seit mehr als einem halben Jahr in U-Haft; ihm droht eine lange Haftstrafe.

