Eigene Familie soll Mädchen und ihrem Freund mit Mord gedroht haben

Eine 16-Jährige Jesidin aus Augsburg geht eine Beziehung mit einem Muslim ein. Ihre Familie soll beraten haben, wie man sie am besten umbringe. Nun kommt es zum Prozess.

Irgendwann schrieb die 16-Jährige einen Abschiedsbrief. Sie kauerte in einer Ecke, ihre Familie hatte sich den Ermittlungen zufolge in der gemeinsamen Wohnung in Augsburg versammelt und hielt demnach Rat, wie man die Tochter am besten umbringen könne. Am einfachsten, soll ein Familienmitglied gesagt haben, sei es, wenn es wie ein Suizid aussähe. Die Jugendliche, offenbar völlig verängstigt, soll daraufhin unter Druck den Brief geschrieben haben. Es ist ein verstörender Fall, der am Donnerstag vor dem Augsburger Amtsgericht verhandelt werden soll. Es geht um archaische Praktiken einer Familie, die der jesidischen Glaubensrichtung anhängt und wohl streng nach religiösen Vorstellungen lebt – zum Leid der 16-Jährigen.

Angeklagt sind zwei Männer der Familie, die aus dem Irak stammt, der 44-jährige Vater des Opfers und sein 23 Jahre alter Sohn. Beide sollen das Mädchen laut den Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft im Tatzeitraum von Dezember 2018 bis Mai 2022 in mehreren Fällen bedroht und geschlagen haben. Der Bruder nach Angaben des Amtsgerichtes etwa einmal mit einem schwarzen Ledergürtel, 20 Mal auf die Handflächen, weil seine Schwester mit der Straßenbahn gefahren sei, was dem 23-Jährigen laut Anklage nicht passte. Der Vater soll mit zwei weiteren Familienmitgliedern auf seine Tochter eingeschlagen haben, als das Mädchen, damals gerade 12, im Jahr 2018 Kontakt zu einem türkischen Jungen gehabt haben soll, der kein Jeside war.

Prozess in Augsburg: Familie schlägt und bedroht Tochter

Beim Jesidentum handelt es sich um eine Religion, die von Kurden praktiziert wird, die vor allem aus dem Irak, der Türkei und Syrien stammen. Ein Beitritt zu der Religionsgemeinde ist nicht möglich, geheiratet wird bis heute innerhalb der Gemeinschaft. Jesiden werden immer wieder verfolgt, zuletzt durch den sogenannten "Islamischen Staat". Die Terrororganisation war 2014 in die Siedlungsgebiete bei Mossul eingefallen, versklavte Frauen und Mädchen, errichtete ein Horrorregime und erschoss Tausende Mitglieder der Glaubensgemeinschaft. In Augsburg sollen rund 2000 Jesiden leben.

Eskaliert sein soll die Situation, als die 16-Jährige Anfang 2022 eine ernsthafte Beziehung einging, mit einem Muslim türkischer Abstammung. Eine Beziehung zwischen einer Jesidin und einem Nicht-Jesiden soll von den Angeklagten nicht akzeptiert gewesen sein und nach ihrer Ansicht die "Familienehre" beschmutzt haben, ergaben die Ermittlungen. Der Vater soll das Mädchen von der Schule abgeholt und sie aufgefordert haben, von einer Brücke am Lech zu springen. Den türkischen Freund der Tochter sollen Vater und Sohn mit dem Tod bedroht haben, schließlich diskutierte die Familie, wie die 16-Jährige umgebracht werden könnte.

Jesiden vor Gericht: Vater und Sohn sitzen in Untersuchungshaft

Dazu kam es nicht, allerdings nahmen die Ermittlungsbehörden und auch das Jugendamt die Bedrohungen der beiden Männer gegenüber der 16-Jährigen und ihrem Freund sowie den ganzen Fall ernst. Vater und Sohn sitzen seit Mai 2022 in unterschiedlichen Gefängnissen in Untersuchungshaft. Die Vorwürfe gegen sie, unter anderem gefährliche Körperverletzung und Nötigung, wiegen schwer, angeklagt sind beide zum Schöffengericht, das Haftstrafen bis zu vier Jahren verhängen kann.

Lesen Sie dazu auch

Ein Urteil wird es am Donnerstag möglicherweise noch nicht geben. Das Amtsgericht hat zwei Verhandlungstage angesetzt.