Prozess in Augsburg

vor 18 Min.

Gewaltexzess am Königsplatz: Über drei Jahre Haft für 18-Jährigen

Am Amtsgericht in Augsburg ging es nun um eine brutale Attacke am Königsplatz, die sich im Juni 2022 ereignet hatte.

Plus Ein junger Mann tritt und schlägt in Augsburg so heftig auf einen 36-Jährigen ein, dass dieser massive Verletzungen erleidet. Der Täter ruft danach selbst die Polizei.

Von Michael Siegel Artikel anhören Shape

Der 36-jährige Mann aus Augsburg war in jener Nacht in Lebensgefahr. Am Königsplatz wurde er mitten in der Nacht niedergeschlagen, stürzte zu Boden, wurde dort weiter ins Gesicht geschlagen und getreten, bis er regungslos und stark blutend liegen blieb. Dann raubte ihn ein Mann aus. Der Täter, ein 18-jähriger Heranwachsender, wurde jetzt vor dem Augsburger Amtsgericht zu einer Jugendstrafe von drei Jahren und acht Monaten verurteilt. Neben dem schweren Raub am Königsplatz listete die Anklage sieben weitere Delikte auf.

