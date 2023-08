Zehn Jahre Haft wegen geplanten Mords an Regime-Kritiker im Raum Augsburg

Im Raum Augsburg sollte offenbar ein Oppositioneller des tschetschenischen Regimes umgebracht werden. Nun ist das Urteil am Oberlandesgericht München gefallen.

Weil er die Ermordung eines zur Tatzeit in Schwabmünchen lebenden tschetschenischen Regime-Kritikers geplant hat, muss Valid D., ein russischer Staatsbürger, für zehn Jahre ins Gefängnis. Das Oberlandesgericht München verurteilte den Mann am Donnerstag unter anderem wegen Sichbereiterklärens zur Begehung eines Mordes und Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Der Verurteilte hatte demnach im Auftrag eines Cousins des Putin-treuen tschetschenischen Machthabers Ramsan Kadyrow die Tat vorbereitet.

Nach Erkenntnis des Gerichts hatte der Verurteilte zwischen März und Juni 2020 den Befehl für den Mord erhalten. Er beschaffte eine scharfe Schusswaffe samt Munition und beauftragte seinerseits einen weiteren Mann, die Tat auszuführen. Gemeinsam kundschafteten beide im Dezember desselben Jahres das Umfeld des Opfers Mokhmad A. im Raum Augsburg aus. Der Mord sei "mit Wissen, Billigung und Interesse" von Machthaber Kadyrow vorbereitet worden, sagte der Vorsitzende Richter Christoph Wiesner.

Dadurch habe nicht nur das Opfer selbst zum Schweigen gebracht werden sollen, sondern auch dessen in Schweden lebender Bruder, ein Regimekritiker - eine "Blutrache", sagte Wiesner. Die Bundesanwaltschaft hatte Ende Juni elf Jahre Haft gefordert, die Verteidigung einen weitgehenden Freispruch.

Augsburg: Ein geplanter Mord an Kritiker des tschetschenischen Regimes

Wie berichtet, hatte die Bundesanwaltschaft Valid D. angeklagt, weil dieser im Sommer 2020 einen Mann von Tschetschenien nach Deutschland geschleust haben soll, der das mutmaßlich geplante Attentat den Ermittlungen zufolge ausführen sollte. Nach Informationen der Bundesanwaltschaft scheiterte der Auftragsmord an Mokhmad A., dem geplanten Mordopfer, vor allem an diesem ausgesuchten Killer – der den Ermittlungen zufolge vom Cousin des tschetschenischen Diktators Ramsan Kadyrow angeheuert worden war. Lediglich aus Angst vor Repressalien und nur zum Schein habe dieser Mann den Auftrag angenommen, hieß es. Zwar sollen Valid D. und der vermeintliche Attentäter in Deutschland noch eine Schießübung mit der geplanten Tatwaffe durchgeführt und im Dezember 2020 noch einmal den Wohnort von Mokhmad A. ausgekundschaftet haben, eine Asylbewerberunterkunft in der Nähe von Augsburg. Doch am Neujahrstag 2021 nahm die Polizei Valid D. mit einem Haftbefehl des Amtsgerichts Augsburg in Schwerin fest.

Der Prozess lief seit Juni 2022 vor dem Staatsschutzsenat unter dem Vorsitzenden Richter Christoph Wiesner - und teils unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil etwa Zeugen mit Bezug zu Geheimdiensten aussagten. (AZ/dpa)

