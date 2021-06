FC Augsburg

vor 32 Min.

Marco Richter will die vergangene Saison abhaken

Plus Der Offensivspieler des FCA blickt nach vorne, nachdem er zuletzt nicht auf die gewünschte Einsatzzeit gekommen war. Im Sommer könnte er sich einen Traum erfüllen.

Von Marco Scheinhof

Auch Marco Richter genießt seinen Urlaub. Auf Instagram zeigte der Offensivspieler des FC Augsburg zuletzt Fotos aus Italien an der Adria. Dort verbrachte er ein paar Tage mit seiner Familie. Trotz Urlaubs wird er sicher auch mit der deutschen U21 gefiebert haben, die sich am Sonntagabend im Finale gegen Portugal den EM-Titel gesichert hatte. Vor zwei Jahren spielte Richter noch selbst mit der U21 um den Titel, es war wohl die bislang beste Zeit in der Karriere des 23-Jährigen. Auch wenn das Finale gegen Spanien mit 1:2 verloren ging. Richter erzielte bei der EM drei Tore, zudem steuerte er zwei Vorlagen bei. Er war einer der Shootingstars der EM. Zuletzt kam seine Karriere allerdings etwas ins Stocken.

