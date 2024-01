Fußball

Auch in der Augsburger Sportwelt hinterließ Franz Beckenbauer Eindruck

Plus Mit der Augsburger Fußballikone Helmut Haller hielt der Kaiser Franz Beckenbauer Kontakt und war auch bei den verschiedensten Veranstaltungen in der Fuggerstadt zu Gast.

Franz Beckenbauer bezeichnete Helmut Haller als „definitiv einen der besten Mitspieler, die ich je hatte. Haller war ein Dribbler, einer, dem man gerne zuschaute, wenn er den Ball am Fuß führte“, schwärmte der am Sonntag verstorbene Kaiser einst vom Augsburger Fußballidol. Auch nach dem Ende ihrer Karrieren hielten Beckenbauer und der 2012 im Alter von 73 Jahren verstorbene Haller ihren Kontakt aufrecht.

Allerdings waren Besuche in Augsburg für Franz Beckenbauer nicht immer von Erfolg gekrönt. Der Kaiser kam während und nach seiner aktiven Karriere öfter in die Fuggerstadt. Mit dem FC Bayern kickte er als junger Spieler schon am Lech. Wobei seine Erinnerungen an den 27. Dezember 1964 nicht die besten gewesen sein dürften.

