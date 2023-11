Nun muss sich der TSV Schwaben mit den Löwen-Bezwingern messen

Plus Augsburger Bayernligist empfängt den FC Pipinsried, der sich mit einem Sieg gegen den TSV 1860 München als Pokalschreck erwiesen hat. Türkspor vor schwerem Spiel in Nördlingen.

Zwei Tage habe es schon gedauert, bis sich der Fußball-Bayernligist TSV Schwaben Augsburg von dieser bitteren Niederlage erholt habe. Das gab Sportdirektor Max Wuschek nach der bitteren 0:1-Pleite vor Wochenfrist im Spitzenspiel beim SV Heimstetten zu. Zumal das Tor erst in der 90. Minute gefallen war. Mittlerweile hat Wuschek und die Schwaben der Alltag wieder eingeholt. Schließlich wartet am Samstag (14 Uhr/Lehner-Stadion) mit dem FC Pipinsried die nächste hohe Hürde auf die Violetten.

Ligakonkurrent Türkspor Augsburg hat nach einer Woche Pause, weil die Partie beim TSV Kottern wegen des gesperrten Stadions abgesagt werden musste, wieder eine Auswärtsfahrt vor der Brust. Um 14 Uhr tritt der aktuelle Tabellensechzehnte beim sechsplatzierten TSV Nördlingen an.